التّحضيرات لموسم دراما رمضان 2015 بدأت في سوريا

دمشق-أروى الباشا

بدأ صُنّاع الدراما السّوريّة بالتّحضير لموسم دراما رمضان 2015 منذ الآن، فحتّى اللّحظة هناك ثلاثة أعمال ضخمة على الخارطة بدأت التجهيزات لها.

ومن أبرز الأعمال التي بدأ التّحضير لها للموسم بعد المقبل، مسلسل "الشّعلان" وهو عمل اجتماعي معاصر للمخرج تامر إسحاق عن نص لنور شيشكلي، ويتحدّث العمل عن مافيات تجارة الاعضاء البشريّة والفساد الطّبي داخل المشافي الخاصّة، والحكومية السوريّة، ويتناول تفاصيل حياة مجموعة مختلفة من الأشخاص يجمعهم لوكيشن واحد، وهو حي (الشعلان) الدّمشقي.

ومن النّجوم لمرشّحين لبطولة مسلسل "الشّعلان" باسم ياخور، سوزان نجم الدّين، كاريس بشّار، عبد المنعم عمايري، أيمن رضا، وجيني إسبر..

كذلك من الأعمال الدراميّة التي بدأ التّحضير لها لموسم دراما رمضان 2015 مسلسل "شهر زمان" للمخرج السّوري زهير قنوع عن نص من تأليفه، وتدور أحداث المسلسل الاجتماعي في مدينة دمشق منتصف العام الجاري 2014، ويستوحي أحداثه وشخصياته من الواقع تماماً، ويتناول بشكل أساسي تجّار الحرب، إلى جانب قصص حب، وزوايا اجتماعية أخرى.

وسيتعاون زهير قنوع في "شهر زمان" مع الكثير من الممثلين الشباب لأداء أدوار رئيسية في العمل.

وأيضاً سيكون المسلسل الاجتماعي "رقّ الحبيب" على قائمة إنتاجات الدراما السّوريّة للعام 2015، وكان من المفترض أن يدخل العمل منافسات دراما رمضان 2014، ولكن تعثّر التّصوير وتأخّر فريق العمل باللّحاق بالرّكب الرّمضاني الحالي دفعهم لتأجيله للعام المقبل، وستكون بطولة العمل للفنّانة سلاف فواخرجي، والعمل عن نص للكاتب فادي زيفا، أمّا الإخراج فستتولّاه رشا شربتجي، ويلخّص العمل حياة الطبقة الوسطى التي تدفع ثمن الصراع من دمها، ودمعها، وهمومها، في طرح يعكس الأزمة، وتفاصيلها على البيت السوري.

وفي سياق آخر، أصبحت غالبيّة الأعمال الدراميّة الخاصّة بموسم دراما رمضان 2014 الحالي جاهزة للعرض، وفاق عددها الـ27 عمل تنوّعت بين ما هو اجتماعي معاصر وكوميدي وبيئة شاميّة، ويعتبر الموسم الدرامي في سوريا لهذه السّنة زاخراً كما كلّ عام.