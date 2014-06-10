مايكل جاكسون يكسر الأرقام القياسية في تضخم ثروته بعد وفاته

تضاعفت ثروت النجم الأمريكي الراحل Michael Jackson بعد وفاته من 500 مليون دولار إلى مليار ونصف دولار أمريكي.

ويعود السبب في ذلك إلى تزايد مبيعاته، برغم رحيله منذ 5 أعوام.

وقد كسر Jackson كلّ الأرقام القياسية في تضخم ثروته منذ وفاته عام 2009.

وبات أبناء ملك البوب، الذين لا يتعدّى عمر أكبرهم الـ17 عاماً، يحصلون على أموال تصل إلى 8 ملايين دولار سنوياً كمصروف عادي، إضافة إلى المليون الخاص بوالدته مقابل رعايتها الأولاد.

يُذكر أنّ Michael Jackson توفي في حزيران 2009، جرّاء إصابته بأزمة قلبية، نجمت عن تناوله كميّة كبيرة من الأدوية المهدّئة والمنوّمة.

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