أغنية بساي وسنوب دوغ تتخطى الـ19 مليون مشاهدة في يوم واحد

انطلاقة موفقة جداً لأغنية " HANGOVER " للنجم الكوري الجنوبي Psy ونجم الراب الأمريكي Snoop Dogg.

فقد حققت الأغنية أكثر من 19 مليون مشاهدة، بعد يوم واحد فقط من تحميلها على موقع "Youtube".

ومن الواضح أنّ الأغنية ستحقق نجاحاً كبيراً حول العالم، بفضل اجتماع اثنين من أشهر النجوم، وتمتّعهما بعدد هائل من المحبّين والمعجبين في العالم.

ويُعتبر رقم 19 مليون في يوم واحد رقماً طبيعياً بالنسبة لـPsy ، الذي سبق وحقق رقمين قياسيين، أحدهما أكثر المشاهدات في يوم واحد، والتي بلغت 38 مليون مشاهدة لأغنيته Gentleman.

يُذكر أنّ أغنية Gangnam Style أيضاً دخلت التاريخ مؤخّراً بعد أن تخطّى عدد مشاهديها الـ2 مليار على موقع " YouTube".

مغنّون ولدوا أغنياء...من Psy إلى Miley Cyrus