أخبار عاجلة

«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أغنية بساي وسنوب دوغ تتخطى الـ19 مليون مشاهدة في يوم واحد

Google+ Print

الثلاثاء 10-06-2014 14:02

انطلاقة موفقة جداً لأغنية " HANGOVER " للنجم الكوري الجنوبي Psy ونجم الراب الأمريكي Snoop Dogg.

فقد حققت الأغنية أكثر من 19 مليون مشاهدة، بعد يوم واحد فقط من تحميلها على موقع "Youtube".

ومن الواضح أنّ الأغنية ستحقق نجاحاً كبيراً حول العالم، بفضل اجتماع اثنين من أشهر النجوم، وتمتّعهما بعدد هائل من المحبّين والمعجبين في العالم.

ويُعتبر رقم 19 مليون في يوم واحد رقماً طبيعياً بالنسبة لـPsy ، الذي سبق وحقق رقمين قياسيين، أحدهما أكثر المشاهدات في يوم واحد، والتي بلغت 38 مليون مشاهدة لأغنيته Gentleman.

يُذكر أنّ أغنية Gangnam Style أيضاً دخلت التاريخ مؤخّراً بعد أن تخطّى عدد مشاهديها الـ2 مليار على موقع " YouTube".

 

 

 

مغنّون ولدوا أغنياء...من Psy إلى Miley Cyrus

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي