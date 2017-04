Edge of Tomorrow الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، دخول فيلم 22 Jump Street حيث حصد 8.8 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم The Fault in Our Starsفي المرتبة الرابعة مع 17.1 مليون دولار، وتراجع فيلم X-Men: Days of Future Past الى المرتبة الثالثة مع 42.1 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Maleficent الى المرتبة الثانية بعد أن سجّل 59.7 مليون دولار وتقدم فيلم Edge of Tomorrow الى المرتبة الأولى حيث جمع 82 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم A Million Ways to Die in the West الى المرتبة الخامسة مع 7.1 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم X-Men: Days of Future Past الى المرتبة الرابعة حيث جمع 14.7 مليون دولار، ودخل فيلم Edge of Tomorrow مباشرة في المرتبة الثالثة حيث حصد 29.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Maleficent من المرتبة الأولى الى الثانية مع 33.5 مليون دولار ودخل فيلم The Fault in Our Stars مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 48.2 مليون دولار.

في لبنان، عاد فيلم Bad Neighbours الى المرتبة الخامسة مع 1956 مشاهد، وتراجع فيلم X-Men: Days of Future Past الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 4321 شخص، ودخل فيلم How to Train Your Dragon 2 مباشرة في المرتبة الثالثة مع 5101 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Edge of Tomorrow في المرتبة الثانية مع 11068 مشاهد وحافظ فيلم Maleficent على المرتبة الأولى بعد أن شاهده 13825 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم Maleficent فيها حيث حصد 407 آلاف جنيه، وبقي فيلم "سالم أبو أخته" في المرتبة الرابعة مع 423 ألف جنيه، وتراجع فيلم "مراتي وزوجتي" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 672 ألف جنيه، وتراجع أيضاً فيلم Godzilla الى المرتبة الثانية مع 695 ألف جنيه وتقدم فيلم X-Men: Days of Future Past من المرتبة الثالثة الى الأولى بعد أن حصد 747 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم A Million Ways to Die in the West الى المرتبة الخامسة مع 6881 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم X-Men: Days of Future Past من المرتبة الثانية الى الرابعة بعد أن شاهده 19402 مشاهد. وتراجع فيلم Maleficent الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 58674 شخص، ودخل فيلم How to Train Your Dragon 2 في المرتبة الثانية مع 69576 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Edge of Tomorrow مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 89651 شخص.