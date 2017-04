وفاة النجم ريك مايول عن 56 عاماً

توفي النجم الكوميدي البريطاني Rik Mayall بشكل مفاجىء عن عمرٍ لم يتخطى الـ56 عاماً.

وصرّحت Barbara Robbin، زوجة الممثل، بأنّ وفاة زوجها المفاجئة شكلت صدمة كبيرة للعائلة، لأنّ صحته كانت جيّدة وكان قلبه يعمل بشكل سليم، لافتة إلى أنّ العائلة لا تزال بانتظار التقرير الطبيّ.

وفي نفس السياق، قال Richardson، صديق النجم، إنه قبل نصف ساعة من وفاته كان برفقة ابنه، وكان في غاية السعادة، نافياً أن يكون الحادث، الذي تعرّض له أثناء ركوبه الدراجة الهوائية منذ 16 عاماً وأدخله غيبوبة، هو الذي تسبّب بالوفاة.

ولد Rik في 7 مارس/آذار 1958، وعُرف بأدواره الكوميديّة مع الممثلEdmondson، في أوائل الثمانينات من القرن العشرين.

وشارك في عدّة مسلسلات، بما فيها مسلسل " The Young Ones "، الذي بُث ما بين عامَي 1982 و1984؛ وهو مسلسل كوميدي عرض شخصيّات لها حسّ فكاهيّ متميّز ومُغرقة في الفوضويّة.

كما شارك في مسلسل " The New Statesman and Bottom " الذي أنتج في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين وتناول بالسخرية الحكومة المحافظة آنذاك.