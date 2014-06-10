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محافظ الشرقية يلتقي وفد من أهالي صان الحجر لبحث مشاكل انقطاع المياه والكهرباء

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محافظ الشرقية يلتقي وفد من أهالي صان الحجر لبحث مشاكل انقطاع المياه والكهرباء محافظ الشرقية يلتقي وفد من أهالي صان الحجر لبحث مشاكل انقطاع المياه والكهرباء

الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية

التقى الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية اليوم بوفد من أهالى صان الحجر بمحافظة الشرقية لبحث أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه أبناء المدينة، وكان أبرز المعوقات والمشاكل مشكلة مياه الشرب، نظراً لانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن المحطة، مما يؤدى إلى عدم وجود المياه بصفة مستمرة.

وطالب الأهالي خلال اللقاء بالنظر الى مدينة صان الحجر ووضعها ضمن أولويات خطة التنمية للمحافظة، كذلك طالبو بإدراج مدينة صان الحجر ضمن المدن السياحية، ووعد المحافظ بأن صان الحجر مدينة عزيزة على قلوب الشراقوة لأنهاء كانت عاصمة في السابق.

وكلف المحافظ رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس شركة مياه الشرب بضرورة حل المشكلة على الفور وعمل لهم وحدات تحليه للمياه للمساهمة في حل المشكلة. وعمل محطة خاصة لمياه الشرب والصرف الصحي للمدينة.

كما أمر برصف طريق صان الحجر – ترعة السلام لربط مدينة صان الحجر بمحافظة بورسعيد لتنمية سياحة اليوم الواحد. كذلك أمر السيد المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإجراءات اللازمة لعمل مستشفى مركزي للمدينة.

وناقش المحافظ مع رئيس مدينة صان الحجر كيفية الاستفادة من مشروع شركة صان الحجر الزراعية لتكنون سلة غذاء محافظة الشرقية وباقي المدن بالدلتا.

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