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وكيل اللاعب: معروف يوسف وقع للأهلي والزمالك

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وكيل اللاعب: معروف يوسف وقع للأهلي والزمالك وكيل اللاعب: معروف يوسف وقع للأهلي والزمالك

وقع معروف يوسف لاعب وسط اتحاد الشرطة لناديي الأهلي والزمالك، تمهيدًا للانتقال إلى أحد القطبين الموسم المقبل! وهذا بحسب ما صرح به وكيل أعمال اللاعب أسامة فرحات.

وزعم أسامة فرحات عبر راديو "معروف يوسف في الزمالك بنسبة 90%، وتتبقى 10% لأن اللاعب وقع أيضًا للأهلي".

وأضاف "توقيع اللاعب للأهلي والزمالك لن يضره، لأن إتمام الصفقة يرتبط بموافقة نادي الشرطة، لأن عقد اللاعب ما زال ساريًا".

وتابع: "نادي الزمالك لم يكن جديًا في بداية المفاوضات، واللاعب كان على وشك الانضمام للأهلي بعدما وقع العقود مع علاء عبد الصادق، إلا أن الأمور تبدلت تمامًا".

وأتم: "المشكلة الأكبر في توقيع معروف يوسف للأهلي والزمالك، إذا رفض نادي اتحاد الشرطة بيع اللاعب في يناير المقبل".

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فيديو اليوم السابع

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