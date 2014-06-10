حكايات المونديال – فرنسا 1998.. معركة الشيطان الأكبر

في حكايات المونديال، نستعرض تاريخ كأس العالم من منظور مختلف، بحكايات غريبة داخل وخارج الملعب.

فرنسا أصبحت ثالث دولة تستضيف المونديال مرتين (بعد المكسيك وإيطاليا) حين استضافت نسخة 1998.

32 فريق

لأول مرة في تاريخ كأس العالم يرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 فريقاً. ومع هذه الزيادة تم إلغاء نظام صعود أفضل أربع "ثوالث"، إذ أصبح الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان مباشرة لدور الـ16.

الهدف الذهبي

تم استحداث نظام أن يقوم الحكم الرابع بالإشارة للوقت بدل الضائع للمرة الأولى في المونديال، وكانت أول إشارة بالوقت من نصيب الحكم المصري جمال الغندور الذي كان حكماً رابعاً في المباراة الافتتاحية بين البرازيل واسكتلندا.

كما تم تطبيق قاعدة الهدف الذهبي لأول مرة، وكان الفرنسي لوران بلان هو صاحب أول هدف ذهبي في تاريخ كأس العالم وذلك في مرمى حارس باراجواي خوسيه لويس تشيلافيرت في مباراة فرنسا وباراجواي بدور الـ16 التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف وحيد.

شبه مؤامرة

انتهت مباراة المغرب واسكتلندا في ختام مباريات المجموعة الأولى بتقدم المغرب 3-0، ولم يكن متبقياً في مباراة البرازيل والنرويج سوى دقيقة واحدة والنتيجة هي التعادل 1-1 (بعد أن تعادلت النرويج في الدقيقة 84)..

لاعبو المغرب استهلوا الاحتفالات في أرض الملعب بالتأهل لدور الـ16، قبل أن يأتيهم النبأ من مارسيليا..

النرويج سجلت هدفاً ثانياً وهزمت البرازيل لتتأهل معها وتخرج المغرب.. الاحتفالات تحولت إلى دموع، ثم اتهامات للبرازيل بالتواطؤ في مشهد أعاد ذكرى مؤامرة ألمانيا – النمسا على الجزائر في 1982.

الشيطان الأكبر

حينما أوقعت قرعة مونديال 1998 إيران والولايات المتحدة معاً في المجموعة السادسة انتظر الجميع هذا اللقاء، ليس لأهميته كروياً ولكن للعداء التاريخي بين الدولتين.. وقبل سفرهما إلى فرنسا ذهب لاعبو إيران إلى قبر الزعيم الرحل آية الله الخوميني وأقسموا أمامه أنهم سيهزمون "الشيطان الأكبر"..

القرعة كانت تفرض على منتخب إيران أن يذهب لتحية ومصافحة لاعبي الولايات المتحدة وهو ما أعلن لاعبو إيران رفضهم له بالرغم من محاولات منسق المباراة الإعلامي مهرداد مسعودي (كندي من أصل إيراني) الذي نجح في إقناع الفريق الأمريكي بأن يذهب هو لمصافحة لاعبي إيران.

لكن كل المخاوف التي ساورت الجميع قبل المباراة انتهت مع نزول أبناء إيران لأرض الملعب وهم يحملون باقات عملاقة من الورد الأبيض (رمز السلام في إيران) وقدموها لمنافسيهم الأمريكيين، قبل أن يقدم قائد إيران أحمد رضا عابدزاده لوحة بها قطعة سجاد فارسي قيمة لقائد المنتخب الأمريكي توماس دولي، ووقف لاعبو الفريقين لالتقاط صورة جماعية لتتحول المباراة إلى قمة في الروح الرياضية.

هذه الروح لم تمنع لاعبو وجماهير إيران من الاحتفال بالفوز في المباراة 2-1 وكأنهم حققوا لقب كأس العالم، وبالرغم من خروج الفريقين معاً من الدور الأول فما كان يهم الإيرانيين هو أن يبروا بقسمهم ويهزموا "الشيطان الأكبر".

غرور إفريقي

تصدرت نيجيريا مجموعتها على حساب إسبانيا وباراجواي وبلغاريا وبأداء رائع خاصة في الفوز على الإسبان 3-2. وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة الدنمارك في دور الـ16 فوجئ الصحفيون بمدرب نيجيريا الصربي بورا ميلوتينوفيتش يتحدث عن استعداد فريقه للسفر إلى نانت واللعب هناك، لينبهه الصحفيون لأن المباراة ستقام في باريس.. لكن ميلوتينوفيتش قال "إنني أتحدث عن مباراة ربع النهائي أمام البرازيل التي ستقام في نانت" في إشارة لضمان نيجيريا للفوز على الدنمارك بنبرة غرور عالية..

النتيجة كانت فوز الدنمارك على نيجيريا 4-1.

سعيد بلقوله

دخل الحكم المغربي سعيد بلقوله التاريخ حين أصبح أول حكم عربي وإفريقي يدير مباراة نهائية لكأس العالم حين أدار نهائي مونديال 1998 بين فرنسا والبرازيل. بلقوله توفي متأثراً بالسرطان بعدها بأربع سنوات.

تحيا فرنسا

الرئيس جاك شيراك ممسكاً بقميص المنتخب الفرنسي مطبوعاً عليه اسمه ورقم 23 (القائمة كانت تضم 22 لاعباً فقط وقتها وكأن شيراك هو اللاعب رقم 23).. الأسطورة ميشيل بلاتيني يرتدي البذلة الرسمية على قميص المنتخب.. القميص الذي طلبت فرنسا من شركة أديداس الراعية وقتها أن تقوم بصناعته على نفس التصميم الذي حققت به فرنسا اللقب الوحيد في خزانتها حتى هذا الوقت، لقب يورو 1984..

زين الدين زيدان يسجل ثنائية برأسه لأول مرة في تاريخه، وإيمانويل بيتي يسجل الثالث في النهاية..

Vive La France.. فرنسا بطلة العالم أخيراً..