القبض على ربة منزل قتلت زوجها بالقليوبية

شهدت مدينة قليوب قيام ربة منزل بوضع سم فى الطعام لزوجها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفشلت فى التخلص من جثته وظلت موجودة بالشقة لمدة 15 يوما بمدينة قليوب.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم قليوب يفيد بتلقيه بلاغا من سائق يدعى “وليد.أ” بقيام ربة منزل بالاتفاق معه على نقل جثة زوجها من شقتها بمدينة قليوب للتخلص منها بإحدى الترع فقام بمجاراتها وإبلاغ الشرطة ، وعلي الفور تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث صحة البلاغ ووجود جثة المجنى عليه ويدعى “حسن.ع.س 50 سنة” كهربائى بمترو الأنفاق وكشفت المعاينة وفاته منذ عدة أيام آثار تناول سم الفئران.

وبسؤال المتهمة وتدعى “نجلاء. ع” -35سنة- ربة منزل انهارت واعترفت بقتلها لزوجها بسبب رفضه طلبها للطلاق لعجزه الجنسى، ويوم الحادث قامت بوضع سم الفئران له فى وجبة الإفطار حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحاولت الاتفاق مع السائق المبلغ على التخلص من الجثة ولكنه وعدها بذلك وقام بالإبلاغ عنها.