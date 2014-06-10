تمرد تعلن انهاء حملتها بعد تولي السيسي رئاسة مصر

اعلنت حركة تمرد انهاء حملتها رسميا وانهاء عملها في الشارع المصري وذلك بعد تولي المشير عبدالفتاح السيسي منصب رئاسة الجمهورية والاطمئنان على البلاد.

واضافت الحركة خلال بيانها ان الحركة ادت دورها على اكمل وجه في هدم نظام الاخوان و ان الحركة يجب ان تحد من تصدر بعض الاشخاص التي لا يمثلونها على الساحة الاعلامية بوقف الحملة تماما.

ووجهت الحملة شكرها الى كل الذين شاركوا في الثورة المصرية في 30 يونيو مضيفة الى ان تمرد لم تكن فقط حركة شعبية انحازت الى الشعب المصري بل ابداع جيل ظهر رقيه في الاعتراض والاحتجاج السلمي.