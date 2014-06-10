مقتل أكثر من 13 سائحا روسيا في حادث مروري بالهند

أكدت السفارة الروسية في الهند مقتل ما لا يقل عن 13 سائحا روسيا في حادث مروري وقع في ولاية أوتاراخاند شمال الهند.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المتحدثة باسم السفارة قولها إن سفارة موسكو بالهند تتعاون مع السلطات الهندية والشرطة المحلية من أجل معرفة العدد الدقيق لضحايا الحادث.

من جانبها ، أكدت مديرة رابطة الشركات السياحية الروسية مايا لوميدزي مقتل 13 مواطنا روسيا في حادث مروري، مشيرة إلى أن المنطقة تعج بالأماكن المقدسة في نظر البوذيين، مرجحة أن الضحايا ليسوا سياحا بل من الحجاج غامروا في زيارة هذه الأماكن من دون اللجوء إلى خدمات الشركات السياحية.

أ ش أ