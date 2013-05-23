"الحرية والعدالة" بسوهاج يؤجل وقفته الاحتجاجية لانقطاع الكهرباء ليومين

أكد الدكتور محمد المصرى، أمين حزب الحرية والعدالة بسوهاج، أن الحزب أجل الوقفة الاحتجاجية لانقطاع الكهرباء لمدة يومين على أن تقام يوم السبت أو الأحد الأسبوع المقبل، وذلك بعد اتصال وزارة الكهرباء بالمسئولين بالحزب للتأكيد على حل مشكلة انقطاع الكهرباء المستمر.

كانت أمانة حزب الحرية والعدالة بسوهاج قد دعت القوى السياسية والأحزاب لتنظيم وقفة احتجاجية بالشموع اليوم، اعتراضا على انقطاع الكهرباء المستمر، وقال المصرى إن مديرية الكهرباء تصر على إغضاب المواطنين بقطع الكهرباء على الرغم من تصريحات المسئولين بأنه لا يوجد أسباب ومبررات لانقطاع الكهرباء، والذى يتوافق مع إنقطاع المياه.