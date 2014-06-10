مصرع شخص وإصابة أخر صدمهما سائق بقنا‎

​​لقى جزار مصرعه وأصيب أخر بعد أن صدمهم عامل بسيارته لوجود خلافات قديمه مع أحدهم بقرية الدرب التابعه لمركز نجع حمادى.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى يفيد مصرع ربيع هاشم -38 سنة- جزار وإصابة مرتضى البدرى -35 سنة- عامل وأفادت التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة نجع حمادى تحت إشراف العقيد أسامه الشيخ رئيس المباحث قيام “فراج م” بإستهداف المجنى عليه الثانى ومحاولة دهسه بالسيارة بعد مشاجرة نشبت بينهما وتصادف مرور المجنى عليه الأول الذى لقى مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق​.