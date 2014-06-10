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"القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية" تضع الخطوط الإرشادية لعلاج فيروس C

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"القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية" تضع الخطوط الإرشادية لعلاج فيروس C "القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية" تضع الخطوط الإرشادية لعلاج فيروس C

صرح الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد بطب قصر العينى، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، نائب رئيس جامعة القاهرة، بأن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تعد حاليا ملفا علميا يحتوى على كل الأبحاث التى تم نشرها بخصوص استخدام الأدوية الجديدة فى علاج السلالة الرابعة من فيروس سى.

وقال الدكتور جمال عصمت، إن هذا الملف سيكون هو المرجع الرئيسى فى وضع الخطوط الاسترشادية لعلاج المرضى المصريين المصابين بالفيروس، على أن يقوم نخبة من أساتذة الكبد من جميع الجامعات والمراكز البحثية فى بتنقيح هذا الملف العلمى، واختيار برنامج العلاج الذى يناسب المريض المصرى.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية أم هذا سوف يتم الاعتماد عليه فى علاج المرضى داخل مراكز العلاج المنتشرة فى جميع محافظات مصر بعد اعتماد الأدوية الحديثة من لجنة تسجيل الأدوية الجديدة بوزارة الصحة.

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