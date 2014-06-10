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بركات: مازيمبي العار الأكبر على إفريقيا

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بركات: مازيمبي العار الأكبر على إفريقيا بركات: مازيمبي العار الأكبر على إفريقيا

تضامن محمد بركات نجم الكرة المصرية المعتزل مع لاعبي الزمالك ضد مازيمبي عقب مباراة الفريقين في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال بركات عبر برنامجه الإذاعي: "كيف يصف نادي مازيمبي ما فعله لاعبو الزمالك بالعار؟ وهم العار الأكبر على الكرة الإفريقية".

وأضاف "الزئبقي" "كل منافسي مازيمبي اشتكوا من هذا الملعب، وتحيز الحكام لهم".

وأتم بركات "الأمر وصل إلى أن نادي فيتا كلوب أكد أن مسؤولي مازيمبي يقومون برشوة الحكام .. أعتقد أن العار يلاحقهم وعليهم الصمت أفضل".

وكان نادي مازيمبي الكونجولي وصف عبر موقعه الرسمي، انفعال لاعبي الزمالك عقب المباراة على الحكم الغاني جوزيف لامبتي بالعار على الكرة الإفريقية.

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