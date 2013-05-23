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ركاب قطار "الإسكندرية القاهرة" يهتفون باسم "مبارك"

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ركاب قطار "الإسكندرية القاهرة" يهتفون باسم "مبارك" ركاب قطار "الإسكندرية القاهرة" يهتفون باسم "مبارك"

هتف ركاب قطار 614 القادم من الإسكندرية للقاهرة، باسم الرئيس السابق حسنى مبارك، بعد أن توقف القطار منذ الساعة الخامسة ونصف مساء اليوم، فى محطة أبو حمص، بسبب قطع طريق السكة الحديد بدمنهور من قبل أمناء الشرطة لحبس أحدهم.

وتوقفت حركة القطارات اليوم بين الإسكندرية والقاهرة، بسبب قطع الطريق بدمنهور، ولم يتحرك أى قطار من الإسكندرية سوى قطار 614، والذى تحرك من محطة سيدى جابر فى الخامسة من مساء اليوم.

وأكد مجدى حمدان، أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة، الذى يستقل القطار لـ"اليوم السابع"، أن الركاب يهتفون باسم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، منذ توقف القطار، خاصة بعد انتظار الركاب منذ صباح اليوم، فى محطة القطار بالإسكندرية بسبب توقف حركة القطارات، مشيرًا إلى أن الركاب افترشوا الرصيف بعد قطع النور عن القطار، وفصل التكيف فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

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مصر 365