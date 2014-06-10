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البدري يؤكد ابتعاده عن ترشيحات الأهلي

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البدري يؤكد ابتعاده عن ترشيحات الأهلي البدري يؤكد ابتعاده عن ترشيحات الأهلي

بات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي خارج المرشحين لقيادة الأهلي في الموسم المقبل.

وقال البدري لإذاعة الشباب والرياضة: "أعتقد أن مجلس إدارة الأهلي استقر على التعاقد مع مدير فني أجنبي، وجاري التفاوض حاليًا حول الشروط المالية والإدارية".

وأضاف اليوم الثلاثاء "الوقت بات ضيقًا للغاية لإنهاء هذا الملف، ولكن إدارة النادي ستعلن عن اسمه في أقرب وقت".

وأضاف البدري: "لم يحدث أن فتح الأهلي مفاوضات معي".

وأتم "كل ما كان يتردد، كان مجرد اجتهادات صحفية، وقراري النهائي البقاء مع الأوليمبي، لأنه بات الواقع الذي لن يتغير".

البدري تولى تدريب الأهلي في ولايتين، الأولى فاز خلالها بدرع الدوري قبل الرحيل في الموسم التالي من منتصفه.

وفي الولاية الثانية قاد الفريق الأحمر للفوز بدوري أبطال إفريقيا، ورحل لتدريب أهلي طرابلس الليبي ثم عاد لمصر لقيادة المنتخب الأوليمبي.

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