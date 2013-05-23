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ألتراس أهلاوى دمياط يهاجم "المريخ" البورسعيدى ويهشم نوافذ حافلته

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ألتراس أهلاوى دمياط يهاجم "المريخ" البورسعيدى ويهشم نوافذ حافلته ألتراس أهلاوى دمياط يهاجم "المريخ" البورسعيدى ويهشم نوافذ حافلته

تعرض فريق المريخ البورسعيدى، منذ قليل، وجهازه الفنى لهجوم مجموعة من ألتراس دمياط على طريق دمياط ـ بورسعيد، عقب انتهاء مباراته مع فريق دمياط فى المجموعة الرابعة.

وكان عدد من ألتراس أهلاوى بدمياط قد أثاروا قلقا محدودا قبل بداية المباراة، وتمكن الأمن من السيطرة على الموقف تماما، وأجريت المباراة وفاز فريق دمياط 3 – 1 ليصعد إلى 21 نقطة ويظل المريخ عند 29 نقطة فقط.

وتمكنت قوات الأمن من وزارة الداخلية على الطرى من تأمين الفريق بعدما تهشمت نوافذ الجانب الأيمن له وأصيب عدد من الجهاز الفنى بجروح خفيفة إثر ارتطام الزجاج المهشم بوجوههم.


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