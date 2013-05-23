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أمن بورسعيد: طرد ضيوف مؤتمر"القناة"حرية رأى والرد عليهم بالعنف مرفوض

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أمن بورسعيد: طرد ضيوف مؤتمر"القناة"حرية رأى والرد عليهم بالعنف مرفوض أمن بورسعيد: طرد ضيوف مؤتمر"القناة"حرية رأى والرد عليهم بالعنف مرفوض

أكد اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يتقدم أحد ببلاغات ضد النشطاء السياسيين أو موظفى هيئة الميناء، الذين هتفوا بطرد منسقى محور قناة السويس.

وأضاف جاد: "ليس هناك صحة لما تردد عن غياب الأمن بالمؤتمر، بل كان متواجدا بالخارج لتأمين المنطقة بمحيط المبنى، وأمن هيئة الميناء كان يتعامل مع موظفى الهيئة الرافضين للمشروع"، مؤكدا أن "العنف فى هذه المواقف مرفوض مع مواطنين يعبرون عن رأيهم".

وقال جاد الحق: "إن المفاجأة كانت الموظفون الذين طالبوا بطرد منسقى المؤتمر، وعندما احتدم الأمر، اتصل بى المحافظ وأخبرنى بأن المؤتمر قد ألغى، ومن ثم تعاملنا مع المتواجدين داخل القاعة، وتم تأمينهم وخروجهم جميعا من أبواب الطوارئ، حتى لا تحدث كارثة".

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