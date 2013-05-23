عودة مركب صيد احتجز لشهرين بالسعودية إلى لميناء الأتكة بالسويس

وصل عصر اليوم إلى ميناء الأتكة بالسويس، مركب الصيد المصرى "محمد الجميل"، وعلى متنها 29 صيادا بعد احتجاز استمر شهرين منذ 17 مارس الماضى بالأراضى السعودية على خلفية خرق المركب المياه الإقليمية دون حمل أى تصريح للصيد، مما أدى إلى توقيع غرامة عليها 50 ألف ريال وعقوبة حبس شهرين للمركب والصيادين.

من جانبه قال سيد الجميل، مالك المركب، لـ"اليوم السابع" إن البحارة والصيادين جميعهم بخير وحاليا يتم سماع أقوالهم بمخابرات حرس الحدود والنيابة، ومن المنتظر أن يتم خروجهم مساء اليوم عقب إنهاء الأوراق والإجراءات ويتوجه كل منهم إلى منزله.

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