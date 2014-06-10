وزير الإسكان يطالب شركات المقاولات ببرنامج زمني للمشروعات خلال 24 ساعة

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة وضع برنامج زمنى وقائمة تفصيلية بالمشروعات التي تنفذها لصالح وزارة الإسكان، خلال ٢٤ ساعة تشمل البرامج الزمنية، ونسب الإنجاز وأى معوقات، والتأكيد على المشروعات التي ستنتهى في ٣٠ يونيو الجاري.

وقال الوزير خلال اجتماع ضم رؤساء شركات المقاولات التابعة للدولة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة لصالح وزارة الإسكان، إن «رئيس الوزراء كلفنى بأن أنقل لكم رسائل واضحة، مفادها أن المرحلة القادمة مع الرئيس الجديد، ستتضاعف فيها الأعمال والمشروعات، وبالتالى يجب أن تتضاعف الجهود، ولا بديل لدينا سوى أن تقوم هذه الشركات بدورها على أعلى مستوى، خاصة في ظل المنافسة المتوقعة من شركات المقاولات الخاصة».

وأضاف «مدبولي»، هذه الرسالة أنقلها لكم، حرصا على هذه الشركات والعاملين بها، فالدولة أعطت فرصة كبيرة لهذه الشركات، وأسندت لها حجم أعمال كبيرا، ويجب أن تدرك هذه الشركات ذلك، وتجتهد في ظل حجم الأعمال والمنافسة المتوقعة.

من جانبهم أعلن مسؤولو شركات المقاولات التابعة للدولة أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، مؤكدين أن هناك عدة مشكلات تواجههم في السيولة، وفى صرف المستخلصات، وهناك مشروعات لم تعتمد لها قيمة تجاوز الأعمال.

وطلب «مدبولي» من مسؤولى الشركات تقديم قائمة مفصلة بالمشروعات التي بها مشكلات، وسيتم العمل على حلها، ولكن لن نتشجع على حل هذه المشكلات، بينما لا توجد جدية واضحة في أداء شركات المقاولات التابعة للقطاع العام، يجب أن تساعدونا أنتم أيضا لنساندكم.

كما شكا مسؤولو شركات المقاولات من عدم تسلم بعض المشروعات، على الرغم من الانتهاء من تنفيذها، فطلب الوزير منهم قائمة بهذه المشروعات للعمل على سرعة تسلمها.