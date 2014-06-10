ما هو العيب الوحيد في إطلالات أمل بوشوشة؟

منذ ظهور النجمة الشابة أمل بوشوشة على شاشة التلفاز من خلال برنامج المواهب المعروف "ستار أكاديمي" رسمت لنفسها طريقاً مميزاً في ما يخص إطلالاتها، ففي كل مرة تظهر بلوك مميز ومناسب لشكل جسمها، ولكن ما هو العامل الوحيد الذي تفتقر له إطلالات أمل بوشوشة؟

تعطينا النجمة أمل بوشوشة انطباعاً واضحاً باهتمامها البالغ بأناقتها، ولكنها ربما بحاجة لتعيين خبير أزياء وتنسيق ملابس محترف، إذ ينقص إطلالاتها التجديد والمغامرة، ويطغى عليها الملل والتكرار، فهي تفضل دوماً فساتين "الجورسية" الخفيفة والناعمة في إطلالاتها النهارية أو البنطلونات مع جاكيتات الجلد لتحقق إطلالة بسيطة وعملية.

أما في السهرات المسائية فتفضل النجمة أن تختار الفساتين البراقة ذات التصاميم المميزة، وقد جذبتنا إطلالتها في أحد المهرجانات السينمائية بفستان أسود من الدانتيل المميز نسقته مع حقيبة سهرة باللون الأحمر.

أمل بوشوشة نجمة أنيقة ومتألقة، ولكننا ننصحها بالتجديد ومواكبة آخر صيحات الموضة لتبتعد عن الملل والرتابة، ولتحصل على إطلالات متجددة دوماً.

سيعجبك أيضاً:

من برأيك صاحبة الإطلالة الكلاسيكية الأنجح؟

هكذا تحولت الفساتين من منصات العروض إلى السجادة الحمراء