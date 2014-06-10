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20 حذاء لأناقتك في الصيف

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20 حذاء لأناقتك في الصيف 20 حذاء لأناقتك في الصيف

الثلاثاء 10-06-2014 11:50

الصيف هو موعد انتقاء الأحذية المريحة والصنادل المفتوحة، فمع حرارة الأجواء من الضروري أن تحافظ كل سيدة على تهوية قدميها دون أن تضحي بأناقة إطلالتها.

لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشاراً كبيراً لتصاميم معينة من الأحذية الصيفية، وقد قدم موقع stylebop.com العديد من الخيارات، منها: البوت الصيفي، فعلى الرغم من أن البوت من الأحذية الشتوية ولا يمكن أن يختلف اثنان على هذا، إلا أنه جاء في هذا الصيف بفتحات خفيفة وتصاميم جميلة تناسب هذه الأجواء الحارة.

أما للمناسبات فأنت بحاجة لحذاء جميل بكعب عالٍ يضفي جاذبية على إطلالتك المميزة، ولتوفري على نفسك الوقت والجهد انتقيه بلون ذهبي أو فضي يتناسب مع إطلالاتك المختلفة، ولكن هذا لا يغني عن الحذاء الأسود مع اختلاف تصاميمه، سواء كان بشكل كلاسيكي ناعم أو صندلاً جريئاً لتكتمل به أناقتك الصيفية.

شاهدي معنا اختياراتنا للأحذية الصيفية الجميلة، وتألقي بها في هذا الموسم.

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سيدتي

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