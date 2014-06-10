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5 إطلالات مميزة من حفل "Tony Awards"

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5 إطلالات مميزة من حفل "Tony Awards" 5 إطلالات مميزة من حفل "Tony Awards"

الثلاثاء 10-06-2014 12:12

في كل مرة تمد السجادة الحمراء نشاهد عليها أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة، وعلى الرغم من غياب الكثير من النجوم في حفل "Tony Awards" مؤخراً، إلا أن هناك 5 إطلالات مميزة لفتتنا على سجادته الحمراء نعرضها لك في ما يلي:

· ظهرت النجمة جينيفر هادسون Jennifer Hudson بفستان فضي براق، وأعجبنا باللمسة المشرقة التي طغت على إطلالتها بأحمر الشفاه الفوشي الذي اختارته.
· خطفت النجمة تينا فاي Tina Fey الأضواء خلال الحفل بفستانها الأنيق بتصميمه الناعم، وقد حمل فستانها توقيع المصمم المبدع Oscar de la Renta.
· تعشق النجمة لوسي لو Lucy Liu الفساتين الكبيرة بتصميم الخمسينات الكلاسيكي الناعم، ولإطلالتها في هذا الحفل اختارت فستاناً جميلاً من Vivienne Westwood
. تألقت النجمة الشابة لايتون ميتستر Leighton Meester بإطلالة ناعمة وأنيقة باللون الأبيض من Antonio Berardi، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر كلاسيكية أعطتها طابعاً كلاسيكياً فريداً.
· طغت أناقة العشرينات بطابعها الناعم والمميز على إطلالات الممثلة إيمي روسوم Emmy Rossum، حيث اختارت فستاناً فضياً من الحرير حمل توقيع المصمم Ralph Lauren.

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