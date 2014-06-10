5 إطلالات مميزة من حفل "Tony Awards"

في كل مرة تمد السجادة الحمراء نشاهد عليها أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة، وعلى الرغم من غياب الكثير من النجوم في حفل "Tony Awards" مؤخراً، إلا أن هناك 5 إطلالات مميزة لفتتنا على سجادته الحمراء نعرضها لك في ما يلي:

· ظهرت النجمة جينيفر هادسون Jennifer Hudson بفستان فضي براق، وأعجبنا باللمسة المشرقة التي طغت على إطلالتها بأحمر الشفاه الفوشي الذي اختارته.

· خطفت النجمة تينا فاي Tina Fey الأضواء خلال الحفل بفستانها الأنيق بتصميمه الناعم، وقد حمل فستانها توقيع المصمم المبدع Oscar de la Renta.

· تعشق النجمة لوسي لو Lucy Liu الفساتين الكبيرة بتصميم الخمسينات الكلاسيكي الناعم، ولإطلالتها في هذا الحفل اختارت فستاناً جميلاً من Vivienne Westwood

. تألقت النجمة الشابة لايتون ميتستر Leighton Meester بإطلالة ناعمة وأنيقة باللون الأبيض من Antonio Berardi، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر كلاسيكية أعطتها طابعاً كلاسيكياً فريداً.

· طغت أناقة العشرينات بطابعها الناعم والمميز على إطلالات الممثلة إيمي روسوم Emmy Rossum، حيث اختارت فستاناً فضياً من الحرير حمل توقيع المصمم Ralph Lauren.