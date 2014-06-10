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أحمد عز يطلب نقله لمستشفي حكومي لتدهور حالته الصحية

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أحمد عز يطلب نقله لمستشفي حكومي لتدهور حالته الصحية أحمد عز يطلب نقله لمستشفي حكومي لتدهور حالته الصحية

حضرت إلي دار القضاء العالي الدكتور امال عثمان وزيرة القوى العاملة وعضو مجلس الشعب في عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بوصفها الموكلة للدفاع عن رجل الاعمال المهندس أحمد عز امين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وعضو مجلس الشعب السابق، حيث التقت بالنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني  للتقدم بمجموعة من التقارير الطبية التى تفيد تدهور الحالة الصحية له وعدم توافر اماكن الرعايا التى تتلائم مع حالتة داخل السجن مما يؤدى الى ضرر كبير علي حياتة ويعرضها للخطر.

والتمست عثمان من النائب العام في طلبها مراعاة الحالة الصحية لموكلها وتذكر انه إنسان قبل ان يكون متهما يحاكم امام القضاء  والسماح بنقلة لاحدى المستشفيات التابعة للحكومة لتلقي العلاج الكامل مع الاستعداد لتحمل جميع تكاليف علاجة داخل المستشفي .

والجدير بالذكر ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت اصدرت قرار بالامس بتاجيل محاكمة المهندس احمد عز عضو لحنة السياسات في اتهامة بالاستيلاء علي المال العام الخاص بشركة الدخيلة للحديد والتسليح الى جلسة 2 اكتوبر للاطلاع علي القضية.

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