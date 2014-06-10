وصول 456 سيارة و40 ألف طن بضائع لموانئ السويس‎

قال اللواء بحرى حسن فلاح رئيس هيئة مواني البحر الأحمر أن مواني السويس والهيئة استقبلت صباح اليوم عدد كبير من السيارات والبضائع والمواد الغذائية .

أضاف رئيس الهيئة عبر بيان اعلامي أن مواني السويس استقبلت وغادر عبرها 10 ألاف طن بضائع عامة على متن السفينة النوى اكسبريس وصول 456 سيارة على متن السفينة ايجبشيان ديجينتى ، و غادر عبر ميناء الأدبية 12 ألف طن بضائع عامة على متن السفينة بورسعيد و يغادر الميناء 11 ألف طن بضائع عامة على متن كلا من نافى موون و ريد تاور .

تابع البيان أن ميناء سفاجا استقبل 1607 راكب من العمالة على متن العبارة الرياض 877 راكب و 34 سيارة ، والعبارة محبة على متنها 730 راكب من العمالة و 55 سيارة و 15 تريلا على متن ، ووصلت العبارة نما اكسبريس وعلى متنها 48 سيارة و 61 تريلا ، و يغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 127 راكب و 7 تريلا ، و العبارة الحرية و على متنها 72 تريلا ، و العبارة اليوسيفية و على متنها 374 راكب و 36 تريلا و 4 سيارة .

وشهد الميناء بالأمس مغادرة 59 شاحنة على متن السفينة نما اكسبريس و السفينة محبة و على متنها 241 راكب و 13 سيارة و 20 تريلا و العبارة الرياض و على متنها 70 تريلا و 7 راكب و استقبل الميناء 845 معتمر و 14 سيارة على متن السفينة اليوسيفية و 994 راكب و 121 سيارة على متن القاهرة و 63 تريلا و 4 راكب على متن العبارة الحرية ، و يستقبل ميناء نويبع اليوم 614 راكب و 68 شاحنة و 8 سيارة على متن العبارة ايلة و 56 شاحنة على متن السفينة بريدج و يغادر 32 راكب و 30 شاحنة على متن سينا .

و استقبل الميناء بالأمس العبارة ايلة و على متنها 438 راكب و11 سيارة و 1 براد و العبارة سيناء و على متنها 263 راكب و 5 سيارة و13 براد و 11 تريلا ،وغادر الميناء العبارة سينا و على متنها 41 راكب و27 براد و 25 تريلا و العبارة بريدج و على متنها 20 براد و 19 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 172 راكب و 2 سيارة و 6 تريلا و مغادرة 91 معتمر و وصل 25 معتمر .