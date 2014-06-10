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ضبط طالب يحاول الغش بالمحمول عقب تهريبه من العصى الإلكترونية بسوهاج‎

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ضبط طالب يحاول الغش بالمحمول عقب تهريبه من العصى الإلكترونية بسوهاج‎ ضبط طالب يحاول الغش بالمحمول عقب تهريبه من العصى الإلكترونية بسوهاج‎

أرشيفية

تمكن احد الملاحظين بلجنة امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحديث اليوم بمدرسة المراغة الثانوية الجديدة بمحافظة سوهاج من ضبط طالب اثناء محاولته الغش باستخدام جهاز محمول قام بتهريبه لداخل اللجنة.

صرحت بذلك نادية موسى وكيلة وزارة التربية والتعليم بسوهاج وقالت انه تم ضبط المحمول و تحويل الطالب للتحقيق للتأكد من الاتصالات الصادرة والواردة للرقم الموجود بجهاز الموبيل ثم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الجدير بالذكر ان هذا اليوم هو اليوم الثانى لامتحانات النظام الحديث حيث يؤدى 15983 طالب وطالبة امتحانات مادة اللغة الانجليزية.

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