ماجد خيرالله : إلقاء تهمة التحرش على الإخوان “دعارة فكرية”

قالت الناقدة السينمائية ماجدة خيرالله إن محاولة تبرير حادث الاغتصاب البشع ، والقول إنه من تدبير أو تصوير الإخوان، وإنها محاولة لإفساد حفل التنصيب ،هو نوع من “الدعارة الفكرية”-على حد وصفها- .

وأشارت خير الله عبر فيس بوك، إلى حوادث الاغتصاب التي حدثت من قبل، مؤكدة أنها من الممكن أن تتكرر .

وتساءلت : هل كون عندك شك فى إن الفاعل هو الإخوان ، ده يخلينا نشعر بالهدوء، مش فى جريمة حصلت ، مش فيه جريمة الناس وقفت تتفرج عليها، مش فيه بنت أو سيدة تم انتهاك جسدها بطريقة غير آدمية ومحدش تصدى للجناة .

واختتمت قولها معربة عن حزنها : آلاف البشر كانوا موجودين بيغنوا ويرقصوا مقدروش يحموا واحده ،كانت وقفه وسطيهم بتحتمى بيهم ؟، هو ايه اللى حصل للناس ؟؟ ما تفوقوا بقى ؟ من الغيبوبه وبطلوا تبرير .