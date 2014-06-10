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ماجد خيرالله : إلقاء تهمة التحرش على الإخوان “دعارة فكرية”

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ماجد خيرالله : إلقاء تهمة التحرش على الإخوان “دعارة فكرية” ماجد خيرالله : إلقاء تهمة التحرش على الإخوان “دعارة فكرية”

قالت الناقدة السينمائية  ماجدة خيرالله  إن محاولة تبرير حادث الاغتصاب البشع ، والقول إنه  من تدبير أو تصوير الإخوان، وإنها محاولة لإفساد حفل التنصيب ،هو نوع من “الدعارة الفكرية”-على حد وصفها- .

وأشارت خير الله عبر فيس بوك، إلى الاغتصاب التي حدثت من قبل، مؤكدة أنها من الممكن أن تتكرر .

وتساءلت : هل كون عندك شك فى إن الفاعل هو الإخوان ، ده يخلينا نشعر بالهدوء، مش فى جريمة حصلت ، مش فيه جريمة الناس وقفت تتفرج عليها، مش فيه بنت أو سيدة تم انتهاك جسدها بطريقة غير آدمية ومحدش تصدى للجناة .

واختتمت قولها  معربة عن حزنها  : آلاف البشر كانوا موجودين بيغنوا ويرقصوا مقدروش يحموا واحده ،كانت وقفه وسطيهم بتحتمى بيهم ؟، هو ايه اللى حصل للناس ؟؟ ما تفوقوا بقى ؟ من الغيبوبه وبطلوا تبرير .

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