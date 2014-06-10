ماندزوكيتش ينادي ريال: سأرحل عن بايرن بسبب خطة بيب

أعلن ماريو ماندزوكيتش مهاجم بايرن ميونيخ الألماني نيته الرحيل عن القلعة البافارية في موسم الانتقالات الجاري، بسبب سوء تأقلمه مع خطة الفريق.

ماندزوكيتش كان عنصرا أساسيا في حسابات يوب هاينكس المدير الفني السابق لبايرن، خلال الموسم الذي ظفر فيه الفريق الألماني بثلاثية البوندزليجا والكأس ودوري الأبطال.

في الموسم التالي قلت أهمية المهاجم الكرواتي، في ظل اعتماد بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن على توماس مولر كمهاجم وهمي، رغبة من المدرب الإسباني في تطبيق أفكار التيكي تاكا في قلعة الفريق البافاري.

وقال ماندزوكيتش لصحيفة سبورتسكي نوفوستي: "دعونا نتحدث بصراحة، أسلوب لعب جوارديولا لا يناسبني".

وتابع المهاجم الدولي صاحب الـ28 عاما "في مباراة ريال مدريد السابقة بدوري الأبطال، فهمت بشكل واضح، أني مهما حاولت لن أطبق المطلوب مني بشكل جيد".

وأضاف "في تلك الخطة لا أشعر بأني في حالة جيدة، وبالتالي من مصلحة الجميع أن أرحل عن بايرن".

ووجه ماندزوكيتش الشكر لجماهير بايرن ميونيخ وأبدى فخره بالأيام التي قضاها في القلعة البافارية.

ريال مدريد

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب الكرواتي فارع الطول.

ريال مدريد يبحث عن مهاجم حتى يعوض كريم بنزيمة إن أصيب أو تغيب الفرنسي لأي سبب من الأسباب.

بالنسبة لريال مدريد ماندزوكيتش سيكون مناسبا من جميع الأوجه، يقبل الجلوس بديلا، ومختلف عن بنزيمة ويمنح ريال مدريد نوعا جديدا من المهاجمين قد يفيد الميرنجي، بحسب تقرير ماركا.