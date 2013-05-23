"العفو الدولية" تجدد مطالبتها للجزائر بإلغاء عقوبة الإعدام

كتب : الأناضول منذ 6 دقائق

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم، السلطات الجزائرية إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها "تخالف مبدأ الحق في الحياة"، وفي ندوة صحفية بالعاصمة الجزائرية، قال علي يملول، رئيس فرع المنظمة بالجزائر: "منظمتنا تبقى وفية لمبدأها المتعلق بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام كونها تمثل انتهاكا للحق في الحياة"، مشيرا إلى أن الجزائر أصدرت منذ العام 2012 حوالي 153 حكما بالإعدام ضد متهمين في قضايا إرهاب رغم أنها لم تنفذ.

وترفض السلطات الجزائرية حتى اليوم الخميس إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها، غير أنها جمدتها بقرار سياسي، عام 1993، استجابة لطلب جمعيات حقوقية دولية منها منظمة "العفو"، ومنذ ذلك الحين لا تطبق العقوبة، حيث تخفف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية تلقائيًا إلى عقوبة السجن المؤبد.