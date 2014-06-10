بالفيديو.. نوم عميق لوزير خارجية فرنسا خلال اجتماع رسمي بالجزائر

أظهر مقطع فيديو، تداوله الفرنسيون والجزائريون، ووسائل إعلام البلدين، خلال الساعات الماضية، نوم عميق لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، خلال جلسة عمل رسمية حول الاستثمار، والتي عقدت خلال الزيارة التي اختتمها، الإثنين، بالجزائر.

وبثت وسائل الإعلام، بباريس، الفيديو الذي يظهر «فابيوس» وهو يغفو في النوم خلال جلسة العمل، بينما كان جالساً إلى جانب وزير الصناعة الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، ويستفيق بين الحين والآخر.

وأظهر الفيديو، الذي التقطه قناة «النهار» الجزئراية، رئيس الدبلوماسية الفرنسية وهو يستفيق في الغفوة الأخيرة، ويطلق ابتسامة عريضة، فيما بقي وزير الصناعة الجزائري صامتاً، ولم يبد أنه انتبه إلى نوم «فابيوس».

وأرجعت صحيفو «لو باريزيان» الفرنسية، هذا المشهد إلى إرهاق «فابيوس» خاضة وأن زيارته للجزائر أعقبت يوماً طويلاً من العمل خلال الاحتفالات التي أقامتها فرنسا، الجمعة الماضي، بمناسبة الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء على سواحل نورماندى، ثم زيارته إلى أوكرانيا حيث حضر مراسم تنصيب الرئيس الجديد بوروشنكو.

وكان وزير الخارجية الفرنسى قد بدأ زيارته إلى الجزائر، الأحد، حيث استقبله الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وأجرى محادثات مع عدد من كبار المسؤولين بالجزائر تمحورت في مجملها حول أمن منطقة الساحل الافريقى والتعاون الاقتصادى بين البلدين.