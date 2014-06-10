أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالفيديو.. نوم عميق لوزير خارجية فرنسا خلال اجتماع رسمي بالجزائر

Google+ Print

أظهر مقطع ، تداوله الفرنسيون والجزائريون، ووسائل إعلام البلدين، خلال الساعات الماضية، نوم عميق لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، خلال جلسة عمل رسمية حول الاستثمار، والتي عقدت خلال الزيارة التي اختتمها، الإثنين، بالجزائر.

وبثت وسائل الإعلام، بباريس، الفيديو الذي يظهر «فابيوس» وهو يغفو في النوم خلال جلسة العمل، بينما كان جالساً إلى جانب وزير الصناعة الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، ويستفيق بين الحين والآخر.

وأظهر الفيديو، الذي التقطه قناة «النهار» الجزئراية، رئيس الدبلوماسية الفرنسية وهو يستفيق في الغفوة الأخيرة، ويطلق ابتسامة عريضة، فيما بقي وزير الصناعة الجزائري صامتاً، ولم يبد أنه انتبه إلى نوم «فابيوس».

وأرجعت صحيفو «لو باريزيان» الفرنسية، هذا المشهد إلى إرهاق «فابيوس» خاضة وأن زيارته للجزائر أعقبت يوماً طويلاً من العمل خلال الاحتفالات التي أقامتها فرنسا، الجمعة الماضي، بمناسبة الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء على سواحل نورماندى، ثم زيارته إلى أوكرانيا حيث حضر مراسم تنصيب الرئيس الجديد بوروشنكو.

وكان وزير الخارجية الفرنسى قد بدأ زيارته إلى الجزائر، الأحد، حيث استقبله الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وأجرى محادثات مع عدد من كبار المسؤولين بالجزائر تمحورت في مجملها حول أمن منطقة الساحل الافريقى والتعاون الاقتصادى بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة