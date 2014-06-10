أفكار من جُمانة أبو فاضل لحمّام غرفة النوم

يلحق حمّام خاصّ، عادةً، بغرفة النوم الرئيسة، يفصل لوح زجاجيّ شفّاف بينهما، ما يتطلّب تحقيق التناغم بين هذين الحيزين، كي تكتمل لوحة الديكور؛ وذلك من خلال النصائح الآتية، من مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل:

1- حقّقي التناغم، عبر استعمال الألوان المتناسقة، فإن طغى الأزرق على الغرفة، فلا بدّ لك من أن تطلي به جدران الحمّام...

2- استعملي الرخام للأرضيّات، متجنّبة "السيراميك"، مع إمكانية إدخال "الباركيه" من خشب "التك" المضادّ للماء والرطوبة.

3- أضيفي كرسياً في داخل الحمّام، إذا توفّرت المساحة، مصنوعاً من البلاستيك أو الحديد، ويحمل وسادات من نفس لون مفرش السرير.

4- استعملي المرآة المحاطة بإطار يُشبه ذلك المستعمل في الغرفة، مع الحرص على وضع خزانة من نفس نوع الخشب والتصميم، تحتضن حوض الغسل وعدداً من الأدراج.

5- أضيفي "الاكسسوارات" بوفرة في الحمّام، حيث يمكنك وضع طاولة إلى جانب الكرسي في إحدى الزوايا، تحمل وعاءً زجاجياً. كما ينصح بتوزيع الأوعية الشفافة على رفوف الحمّام، لحفظ القطن والصابون...

6- علّقي لوحتين في الحمّام من نفس ألوان تلك التي تزيّن جدران الغرفة.

7- احرصي على أن تغطّي قطعة سجّاد أرضيّة الرخام، متجنّبة استعمالها في حال وجود "الباركيه".

8- امزجي بين الإنارة المخفيّة ووحدات الإضاءة في الحمّام.

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