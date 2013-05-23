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"الثورة العربية" بالبحيرة تجمع 5 آلاف توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي

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"الثورة العربية" بالبحيرة تجمع 5 آلاف توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي "الثورة العربية" بالبحيرة تجمع 5 آلاف توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي
مساء اليوم.. الحركة تنظم عرضا بعنوان "إخوان كاذبون"

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني الخميس 23-05-2013 19:12

تواصل حركة شباب الثورة العربية بالبحيرة، فعالياتها في دعم حملة "تمرد" لجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

قال الناشط السياسي محمد دومة، منسق الحركة لـ"الوطن"، تمكنا حتى الآن من جمع 5 آلاف توقيع من المواطنين، مشيرا إلى أن الحركة جمعتها من أحياء مدينة دمنهور وقريتي زاوية غزال ونديبة، كاشفا عن أن هناك حالة من الإحباط والغضب تسيطر على المواطنين، بسبب الأداء السيء لجماعة الإخوان والرئيس مرسي في إدارة شؤون البلاد.

وأضاف عادل محلاب، أمين تنظيم الحركة، أن الحركة تنظم مساء اليوم بميدان الساعة بمدينة دمنهور، "عرض داتا شو" بعنوان "إخوان كاذبون"، يتضمن عرضا لتناقضات تصريحات ومواقف الجماعة خلال الفترة الماضية، وفشلها في إدارة البلاد، إضافة إلى جمع توقيعات سحب الثقة من رئيس الجمهورية.

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