تيم حسن فى الإمارات لإستكمال مسلسل “الإخوة”

علمت وكالة أنباء أونا من مصادر مقربة من الفنان تيم حسن عن تواجده هذ الأيام في دولة الإمارات، بحيث يستكمل ما تبقى له من مشاهد في مسلسل “الأخوة” الذي بدأ عرضه على الشاشات منذ فترة، قبل أن يعود إلى مصر لاستكمال تصوير مسلسله الواسواس .

مسلسل ”الوسواس” يؤدي فيه تيم شخصية “البلطجي”الذي يقع في حب فتاة تقوم بدورها الفنانة زينة ، المسلسل التي صوّرت 60% من مشاهده، سيستمر تصويره خلال شهر رمضان المبارك، بطولة تيم الحسن وزينة، وأحمد فهمى، ولطفى لبيب، وأحمد راتب، وسميرة عبد العزيزة، وأحمد حلاوة، ومحمد عبد الحافظ، وتميم عبده، وأشرف مصيلحى، مرسى خليل، وعفاف رشاد، وناهد رشدى، ومدحت تيخه، وتغريد فرج، ومريم وائل من تأليف محمد ذو الفقار فى إولى تجاربة فى الكتابة، من إخراج حسنى صالح، إنتاج أحمد الجابرى، ومن المقرر عرضه فى الرمضانى الدرامى المقبل.

كتبت : رباب يوسف القعيد