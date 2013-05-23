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إحالة محاسب للتحقيق بسبب جمعه توقيعات لـ"تمرد" بأحد بنوك أسيوط

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إحالة محاسب للتحقيق بسبب جمعه توقيعات لـ"تمرد" بأحد بنوك أسيوط إحالة محاسب للتحقيق بسبب جمعه توقيعات لـ"تمرد" بأحد بنوك أسيوط
المحاسب لـ"الوطن": رئيس البنك حولني للتحقيق كي يجامل "الإخوان" ويحافظ على منصبه

كتب : أحمد العميد الخميس 23-05-2013 19:47

أُحيل محمود فؤاد محمود، عضو بحزب التجمع ومحاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط، إلى التحقيق لجمعه توقيعات من موظفي البنك لحملة "تمرد"، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

وقال فؤاد، في تصريح لـ"الوطن"، إنه أحيل للتحقيق بتهمة تحريض موظفي البنك التوقيع على استمارات حركة، غير شرعية، واتهم مدير البنك اتخذ إجراءً عنيفا ضده حتى لا يتم عزله أو نقله من منصبه من قِبل قيادات حزب الحرية والعدالة حال سكوته على جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس مرسي. مشيرا إلى أن الشؤون القانونية تعسفت معه أثناء التحقيق، واتهمته بمخالفة القانون.

في الشأن نفسه، ندد الحزب الشيوعي، في بيان له اليوم، بواقعة إحالة عضو حزب التجمع للتحقيق، مؤكدًا رفضه لتلك الانتهاكات التي يمارسها الجهاز الإداري مع الموظفين المتعاطفين والمشاركين في الحملة، ووصف الحزب الواقعة بانتهاك بالغ وتعسف ضد العاملين وحقهم في التعبير والتنظيم.

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