ضبط 3 متهمين من تشكيل عصابى قام بقتل سائق واستولوا على سيارته بسوهاج

​تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 3 متهمين جدد من التشكيل العصابى المتهم ​ فـي واقعتي المحضرين رقمي 1519 ، 1520 إداري مركز شرطة جهينة لسنة 2014 بشأن بلاغ حمادة محمد محمود محمد – ويقيم مدينة طما ، محمد سعد عطية أبو العلا ويقيم المحلة الكبرى ” الغربية ” بقيام مجهولين يستقلون سيارتين ربع نقل أحداهما خضراء اللون بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة التي يستقلها الأول رقم 15434 / 1033 نقل سوهاج مما نتج عنه​ ​مقتل قائدها مينا نشأت عجبان ويقيم مدينة طما وإستيقاف الثاني تحت التهديد أثناء قيادته السيارة رقم ع ج ب 5632 ” نقل ” والإستيلاء منه علي هاتفه المحمول ومبلغ “300″ جنيهاً ولاذوا بالفرار.

وتوصلت التحريات إلي أن مرتكبي الواقعتين تشكيل عصابي يتزعمه محمود عمر محمد عمر ، ويضم علاء إبراهيم علي رمضان ، أحمد.ع.م ،عيسي محمد أحمد عيسي ، أيمن.م.ا ، أحمد.م.ا ، ويقيمون جميعاً دائرة المركز ، وأسفرت عنه جهود ضباط فريق البحث من ضبط زعيم التشكيل المذكور والمتهمين الثاني والرابع.

​ و​بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين إعترفوا بإرتكاب تلك الوقائع وباقي المتهمين المذكورين وكذلك جمال محمد أحمد عبد الرحيم وشهرته “جمال عضامي ” -55 سنة-عامل والمسجل جنائياً شقـي خطر تحت رقم 692 فئة [ أ ] ” سرقات عامة ” والسابق اتهامه فـي 21 قضية متنوعة أخرهم القضية رقم 2588 إداري المركز لسنة 2012 ” سرقة ” ، رشدي بخيت أبو زيد -46 سنة- سائق والمسجل جنائياً شقـي خطر تحت رقم 1785 فئة [ ج ] ” مخدرات ” والسابق اتهامه فـي 8 قضايا أخرهم القضية رقم 1719 إداري المركز لسنة 2014 ” سلاح ناري ” ، غويل حسن محمد نوح وشهرته “غنيم ” -39 سنة- عامل والسابق اتهامه فـي 4 قضايا أخرهم القضية رقم 133 إداري المركز لسنة 2014 ” مخدرات وسلاح ناري ويقيمون بناحية جهينة الغربية دائرة المركز.

بالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق وضبط وإحضار المتهمين سالفي الذكر

وتمكن ضباط فرع بحث الشمال ووحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين المذكورين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع بالاشتراك مع باقي المتهمين ، وتستمر جهود إدارة البحث الجنائي مستمرة لضبط باقي المتهمين.

تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.