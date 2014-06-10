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شهود عيان: سقوط مدينة الموصل بيد قوات «داعش»

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أفاد فارون من مدينة الموصل العراقية بأن المدينة سقطت بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بعد معارك ضارية مع القوات العراقية حيث فرض التنظيم سيطرة تامة على الساحل الأيمن للمحافظة (40 كلم شمال بغداد).

وقال عدد من الفارين لوكالة الأنباء الألمانية إن عناصر داعش فرضوا الثلاثاء سيطرة تامة على الساحل الأيمن لمدينة الموصل بعد معارك ضارية مع القوات العراقية، مشيرين إلى أن المنطقة التي سيطروا عليها تضم مباني المحلية والدوائر الأمنية. وقالوا إن عناصر «داعش» يحاولون الآن السيطرة على الساحل الأيسر للمحافظة.

وأوضح الشهود أن عشرات الآلاف من العراقيين فروا من منازلهم بعد اشتداد القتال باتجاه أربيل ودهوك بكردستان، في ظل ظروف صعبة للغاية.

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