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أكبر مصنع لإنتاج الإطارات في الشرق الأوسط في كفر الدوار باستثمارات 3 مليارات جنيه

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أكبر مصنع لإنتاج الإطارات في الشرق الأوسط في كفر الدوار باستثمارات 3 مليارات جنيه أكبر مصنع لإنتاج الإطارات في الشرق الأوسط في كفر الدوار باستثمارات 3 مليارات جنيه
الحملاوي: المشروع تنفذه القابضة للصناعات الكيماوية وشركة إندونيسية

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى الخميس 23-05-2013 19:48

بحث المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة، خلال استقباله، اليوم، السفير نورفازى سواندى سفير جمهورية إندونيسيا بمصر، والقنصل إيوان ديجايا، الوزير المفوض التجاري للسفارة الإندونيسية، إقامة مشروع شراكة مصري – إندونيسي في مجال صناعة إطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار (75 % مكون أجنبى و25 % مكون محلى) على مساحة 87 فدانا على الأراضى المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (مقر شركة الصباغة سابقا) بمدينة كفر الدوار.

حضر اللقاء الدكتور بهاء زغلول مستشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس طاهر سلامة رئيس مجلس إدارة شركة النقل والهندسة بالإسكندرية.

قال الحملاوى إن المشروع يقام بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ممثلة في شركة النقل والهندسة بنسبة 60%، وشركة مالتى استيرادا الإندونيسية بنسبة 40 % لإنتاج 3.3 مليون إطار سيارات ملاكي ونصف نقل ونقل ثقيل، وتقدر قيمة المبيعات السنوية بـ 185 مليون دولار تخصص 75% من الإنتاج للتصدير و25% للسوق المحلية بمصر.

وأضاف المحافظ بأن عدد العمالة المباشرة اللازمة لهذا المشروع يبلغ 1200عامل، ومن المنتظر مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 6.6 مليون إطار يتم تصديرها لدول شمال إفريقيا والدول العربية ودول مجموعة الكوميسا والسوق الأوروبية.

وأكد الحملاوى أن المشروع يعد إضافة جديدة للاستثمارات على أرض المحافظة وثمرة للعلاقات القوية بين البلدين، ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وتقدر حصة الدولة من الأرباح السنوية بالمرحلة الأولى من المشروع 30 مليون دولار ستتضاعف مع مضاعفة الإنتاج، كما أن المشروع سيعيد لمدينة كفر الدوار سابق عهدها كقلعة للصناعة، وسيساهم في إحداث نقلة تنموية بها، ومن المقرر تسلم الشركة لأرض الموقع نهاية هذا العام ليبدأ تنفيذ المشروع والذي سيستغرق إنشاؤه 30 شهرا.

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