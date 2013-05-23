أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"أولتراس أهلاوي" بدمياط تعلن القبض على 3 من أعضائها

Google+ Print
"أولتراس أهلاوي" بدمياط تعلن القبض على 3 من أعضائها "أولتراس أهلاوي" بدمياط تعلن القبض على 3 من أعضائها

كتب : سهاد الخضرى منذ 57 دقيقة

أكدت مصادر بأولتراس أهلاوى دمياط لـ"الوطن" إلقاء القبض على ثلاثة من أعضائها من أمام استاد دمياط الجديدة على خلفية اشتباكات مع بعض أهالي بورسعيد، بعد المباراة التى عقدت بين فريقى المريخ البورسعيدي وفريق نادي دمياط الرياضي في الدوري الممتاز على أرض استاد دمياط الجديدة، والتي انتهت بالفوز 3/1 لصالح فريق دمياط.

كما منعت قوات الأمن دخول أعضاء الأولتراس أهلاوي الاستاد بحجة عدم حضور جماهير.

وبدأ النشطاء في التجمع حاليا للاحتجاج أمام مركز شرطة كفر البطيخ، مكان تواجد أعضاء الأولتراس، كما أعلن "سيكشن" أولتراس أهلاوي عن عقد اجتماع عاجل لأعضائه لبحث الأمر.

من جهتها نفت عناصر أمنية إلقاء القبض على أعضاء بأولتراس أهلاوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم