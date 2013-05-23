"أولتراس أهلاوي" بدمياط تعلن القبض على 3 من أعضائها

كتب : سهاد الخضرى منذ 57 دقيقة

أكدت مصادر بأولتراس أهلاوى دمياط لـ"الوطن" إلقاء القبض على ثلاثة من أعضائها من أمام استاد دمياط الجديدة على خلفية اشتباكات مع بعض أهالي بورسعيد، بعد المباراة التى عقدت بين فريقى المريخ البورسعيدي وفريق نادي دمياط الرياضي في الدوري الممتاز على أرض استاد دمياط الجديدة، والتي انتهت بالفوز 3/1 لصالح فريق دمياط.

كما منعت قوات الأمن دخول أعضاء الأولتراس أهلاوي الاستاد بحجة عدم حضور جماهير.

وبدأ النشطاء في التجمع حاليا للاحتجاج أمام مركز شرطة كفر البطيخ، مكان تواجد أعضاء الأولتراس، كما أعلن "سيكشن" أولتراس أهلاوي عن عقد اجتماع عاجل لأعضائه لبحث الأمر.

من جهتها نفت عناصر أمنية إلقاء القبض على أعضاء بأولتراس أهلاوي.