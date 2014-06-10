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مسلحو” داعش” يسيطرون على سجون بادوش والتسفيرات في الموصل ويهربون مئات السجناء

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مسلحو” داعش” يسيطرون على سجون بادوش والتسفيرات في الموصل ويهربون مئات السجناء مسلحو” داعش” يسيطرون على سجون بادوش والتسفيرات في الموصل ويهربون مئات السجناء

ارشيفية

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى اليوم الثلاثاء ، بأن مسلحي تنظيم ” داعش ” سيطروا على سجون بادوش والتسفيرات ومكافحة الارهاب في مدينة الموصل وقاموا بتهريب المئات من السجناء.
> وقال المصدر ، إن عددا من عناصر تنظيم داعش تمكنوا اليوم الثلاثاء من السيطرة على سجن بادوش بناحية بادوش غرب الموصل ، وسجن التسفيرات في منطقة الفيصلية شرقي الموصل ، وسجن مكافحة الارهاب في ساحة الطيران وسط الموصل .
> وأضاف المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه – أن مسلحي التنظيم قاموا بتهريب المئات من السجناء من هذه السجون .
> وكان مسلحو تنظيم داعش قد سيطروا اليوم على مبنى محافظة نينوى ومطار الموصل وقناتي سما الموصل ونينوى الغد وانتشروا في الساحلين الايمن والايسر من المدينة.

أ ش أ

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