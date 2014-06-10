مسلحو” داعش” يسيطرون على سجون بادوش والتسفيرات في الموصل ويهربون مئات السجناء

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى اليوم الثلاثاء ، بأن مسلحي تنظيم ” داعش ” سيطروا على سجون بادوش والتسفيرات ومكافحة الارهاب في مدينة الموصل وقاموا بتهريب المئات من السجناء.

> وقال المصدر ، إن عددا من عناصر تنظيم داعش تمكنوا اليوم الثلاثاء من السيطرة على سجن بادوش بناحية بادوش غرب الموصل ، وسجن التسفيرات في منطقة الفيصلية شرقي الموصل ، وسجن مكافحة الارهاب في ساحة الطيران وسط الموصل .

> وأضاف المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه – أن مسلحي التنظيم قاموا بتهريب المئات من السجناء من هذه السجون .

> وكان مسلحو تنظيم داعش قد سيطروا اليوم على مبنى محافظة نينوى ومطار الموصل وقناتي سما الموصل ونينوى الغد وانتشروا في الساحلين الايمن والايسر من المدينة.

أ ش أ