محافظ الغربية: سنحاسب المسؤولين عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة

كتب : أ ش أ منذ 37 دقيقة

أكد المستشار محمد عبدالقادر، محافظ الغربية، أن هناك 60 ألف قرار إزالة للتعديات على الأرض الزراعية في نطاق المحافظة لم يتم تنفيذها حتى الآن، مما يؤثر على الرقعة الزراعية التي تعتبر قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن التعديات زادت خلال أحداث الثورة.

وأكد المحافظ، في تصريح له اليوم، أنه سيتم محاسبة المسؤولين بالوحدات المحلية والعمد والمشايخ ورؤساء المدن والأحياء ومسؤولي حماية الأراضي، ومديري الإدارات الزراعية بإحالتهم للنيابة العامة في حالة تقاعسهم عن حماية الرقعة الزراعية التي تعتبر بمثابة قضية أمن قومي.

وطالب القيادات الأمنية والمسؤولين بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة في المهد، للحد من ظاهرة التعديات على الأرض الزراعية.