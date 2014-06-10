"المحامين العرب": يقترح وضع نماذج مختلفة لأوراق الامتحانات لمنع عمليات الغش الجماعى

قال صابر عمار أمين عام اتحاد المحامين العرب، إن الطالب المتورط فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر" كونه فى سن الحدث لا يعفيه من العقوبة، ولكن يتم معاقبته عن طريق تطبيق قانون الطفل.

وأضاف عمار لـ"اليوم السابع" بأن النيابة العامة ستوجه للطالب المتهم عدة تهم من بينها تمكينه لعملية الغش الجماعى على شبكات الإنترنت، وإفساد المنظومة التعليمية التى سيتقدم من خلالها المجتمع، وقد تصل العقوبة فى تلك الجرائم إلى حبسه فى المؤسسات العقابية وحرمانه من الدراسة لسنوات، كما ترى هيئة المحكمة.

واقترح أمين عام الاتحاد، فكرة بسيطة للخروج من مشكلة تسريب أوراق امتحانات الثانوية على الإنترنت، خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل عدم إمكانية توفير الأجهزة التقنية غالية الثمن التى تقطع عملية الاتصالات فى مناطق محددة ولمدة معينة، فيجب على المعنيين طرح نماذج مختلفة لأوراق الامتحان الواحد داخل كل لجنة "أ،ب،ج"، ولكن رغم اختلاف الأسئلة إلا أنهم فى نفس المستوى العلمى، على حد قوله.