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"القومى للسكان" يستنكر وقائع التحرش بميدان التحرير أمس

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"القومى للسكان" يستنكر وقائع التحرش بميدان التحرير أمس "القومى للسكان" يستنكر وقائع التحرش بميدان التحرير أمس

استنكر المجلس القومى للسكان وقائع التحرش بميدان التحرير أمس، أثناء احتفال الشعب المصرى بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووصف المجلس هذه الأفعال بالدنيئة، مطالباً بسرعة توقيع العقوبة على الجناة المتورطين فيها.
> ويرى المجلس أن هذه الأفعال تمثل طعنة فى ظهر الشعب المصرى، وكأنها تستكثر عليه أنه بدأ طريقه نحو الاستقرار والتنمية.

ويهيب المجلس بوزارة الداخلية بسرعة التحقيق فى هذه الوقائع وتقديم الجناة للعدالة، لينالوا أقصى درجات العقوبة، المقررة قانونا، طبقا لما استحدثه القاضى العادل والمستشار الجليل الرئيس السابق عدلى منصور، من قانون يغلظ العقوبة على هذا الفعل الذى يمس مروءة المصريين، ويشوه وجههم الحضارى بين أمم العالم.
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مصر 365

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