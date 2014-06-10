يومان علي المونديال - صور.. أفضل ثنائي في التاريخ

يومان علي انطلاقة مونديال 2014، تعرف علي أفضل ثنائيات أضاءت كأس العالم عبر التاريخ..

روماريو وبيبيتو أول ثنائي سيتبادر في ذهنك، لكننا لن نقتصر على ثنائيات الهجوم، فهناك ثنائيات كان لها تأثير غير عادي في تتويج منتخبات مثل إيطاليا وألمانيا.

1-بوشكاش وكوتشيش (المجر)

المجر كان أفضل فريق يلعب كرة قدم في العالم بلا منازع خلال الخمسينيات حيث سجل "السحرة" 27 هدفا في 5 مباريات في مونديال 1954 منها 15 هدفا لكوتشيش وبوشكاش وحدهما.

2-بيليه وفافا (البرازيل)

هذا الثنائي سجل 11 هدفا من أصل 16 في التتويج الأول للبرازيل في نهائيات 1958.

3- برايتنر وبيكنباور (المانيا الغربية)

ثنائي أسطوري في خط دفاع ألمانيا كان له فضل كبير في تتويج "المانشافت" بلقب البطولة عام 1974.

4- كيمبس ولوكي (الأرجنتين)

ثنائي هجوم سجل 10 أهداف من أصل 15 أهدت البطولة للأرجنتين في 1978.

5- زيكو وسوكراتيس (البرازيل)

يعتبر الكثير جيل البرازيل 1982 بقيادة زيكو وسوكراتيس هو الأعظم في تاريخ السامبا بالرغم من عدم فوزه بالكأس.

6- روماريو وبيبيتو (البرازيل)

ربما هذا هو الثنائي الأشهر في العصر الحديث حيث أضاء الرقم 11 والرقم 7 مونديال أمريكا 1994 بالعديد من الأهداف الرائعة.

7- بيركامب وكلويفرت (هولندا)

خط هجوم رائع لفريق كان من أقوي المرشحين لقنص اللقب في فرنسا 1998 لولا ضربات الجزاء أمام البرازيل في نصف النهائي.

8- رونالدو وريفالدو (البرازيل 2002)

أسطورتا البرازيل ساهما في معظم أهداف السيليساو في كوريا واليابان 2002.

9- بيرلو وجاتوزو (إيطاليا)

جعل خط وسط إيطاليا يفوز بكأس العالم في ألمانيا 2006 بتمرير استثنائي وأداء دفاعي بطولي.

10- شابي هرنانديز وإنيستا (أسبانيا)

ثنائي وسط من عالم آخر غير خريطة كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010.