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فهمي يستقبل مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا

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فهمي يستقبل مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا فهمي يستقبل مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا

نبيل فهمي وزير الخارجية

استقبل نبيل فهمي وزير الخارجية ناصر القدوة مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لدى ليبيا، حيث تناول معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وجهود الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطى – فى تصريح له اليوم الثلاثاء – ” إن مبعوث الأمين العام نقل للوزير فهمي خلال اللقاء نتائج الاتصالات التي أجراها مع الدول العربية ودول الجوار الجغرافي لليبيا بعد الاجتماعين التشاوريين لوزراء خارجية دول الجوار اللذين عقدا في الجزائر على هامش أعمال الاجتماع الوزاري السابع لدول أعضاء حركة عدم الانحياز”.

وأضاف ” إن فهمي كرر خلال اللقاء قلق البالغ من تصاعد وتيرة التطرف والعنف في ليبيا، وانتشار الأسلحة في أيدي جماعات خارجة عن إطار الليبية” ، مجدداً التأكيد أن مصر سوف تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة ليبيا.

وتابع المتحدث قائلا ” إن فهمي أوضح للقدوة أن دول الجوار الليبي تعانى وسوف تستمر في المعاناة في حالة استمرار الوضع في ليبيا على ما هو عليه أو في حالة تدهوره ، مشدداً علي ضرورة وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ، مشيرا إلى أهمية الاجتماع القادم لدول الجوار خلال صيف هذا العام حول الأمن في ليبيا وضبط الحدود، وأهمية تقديم الدعم الكامل لمبعوث أمين عام جامعة الدول العربية للاضطلاع بمهمته والمساهمة في تسوية الأزمة المتفاقمة في ليبيا”.

 

 

أ ش أ

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