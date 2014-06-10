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بالصور.. احتفالية فنية لأمانة حزب المؤتمر بالوادي الجديد بمناسبة تنصيب السيسي

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بالصور.. احتفالية فنية لأمانة حزب المؤتمر بالوادي الجديد بمناسبة تنصيب السيسي بالصور.. احتفالية فنية لأمانة حزب المؤتمر بالوادي الجديد بمناسبة تنصيب السيسي

احتفالية حزب المؤتمر

نظمت أمانة حزب المؤتمر بالوادي الجديد ، مساء أمس ، احتفالية فنية بمدينة الخارجة بمناسبة تنصيب رئيسا للجمهورية وتوليه مهامه الرسمية.

وقال محمد سيد أمين عام مساعد حزب المؤتمر بالوادي الجديد أن أمانة الحزب بالمحافظة اقامت الحفل بميدان الثورة (البساتين) بمدينة الخارجة بمناسبة حلف اليمين الدستورية وتنصيب الرئاسة الجديد للفائز في الانتخابات الرئاسية المشير عبد الفتاح السيسي بمشاركة كورال عدد من مدارس الخارجة.

وأكد سيد انه الحفل تضمن منصة بميدان البساتين يتم من خلال تقديم عروض فنية وغنائية وكلمات شعرية في حب الوطن فضلا عن عرض السيرة الذاتية للرئيس السيسي .

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