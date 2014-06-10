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بالصور.. ندوة لترشيد استهلاك المياه بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد‎

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بالصور.. ندوة لترشيد استهلاك المياه بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد‎ بالصور.. ندوة لترشيد استهلاك المياه بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد‎

ندوة لترشيد إستهلاك المياه

نظم مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ندوة موسعة بعنوان ترشيد إستهلاك المياه ودوره فى التنمية ودور وسائل الاعلام والاذاعة المحلية في نشر هذه الثقافة وذلك بمقر المجلس القومى للمرأة بمدينة الخارجة.

وقال حسن سيد مدير مركز اعلام الخارجة بالوادي الجديد انه تم خلال الندوة تناول موضوعين الموضوع الأول “أهمية ترشيد إستهلاك المياه” حاضر فيه عبد الستار عبد الرحمن السيد نائب ثانى رئيس مركز ومدينة الخارجة ، والموضوع الثانى “دور الإعلام فى نشر ثقافة الترشيد” حاضر فيه الاذاعي عاطف شوقى حامد مدير الإذاعة الإقليمية بالوادى الجديد.

وأكد سيد ان الندوة عدة محاور منها الإستهلاك العالمى للفرد من المياه مقارنة بإستهلاك الفرد من المياه فى محافظة الوادى الجديد والسلوكيات السلبية للمواطن وأثرها على هدر المياه وأهمية إستخدام الخزانات فى ترشيد إستهلاك المياه والإعلام ودوره فى التنويه بأهمية الترشيد والمرأة ودورها فى عملية الترشيد والمدرسة وأثرها على تنمية الوعى لدى الأطفال و أهمية الإذاعة المحلية والإتصال المباشر فى نشر الثقافة التنموية.

يأتي هذا في اطار سلسة ندوات يعقدها مركز اعلام الخارجة لتنفيذ خطة اعلامية تهدف لنشر ثقافة الترشيد خاصة في مجال الكهرباء.

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