وزير التموين يبحث مع وفد صيني إنشاء صوامع وموانيء جافة وأسواق متطورة

عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعا مع شومينج رئيس هيئة الحبوب الصيني وهان بينج المستشار الاقتصادي للسفارة الصينية بالقاهرة والوفد المرافق لهما تم خلاله بحث أوجه التعاون والاستثمار المشترك بين مصر والصين في مجال إنشاء الصوامع لتخزين الاقماح والحبوب وحفظ المنتجات الزراعية والخدمات اللوجيستية والنقل وإنشاء الموانئ الجافة والاسواق المتطورة.

وأكد حنفي خلال الاجتماع أنه يتم حاليا تنفيذ المشروع القومي لانشاء 50 صومعة وسعة الصومعة 30 ألف طن قمح حيث تم الانتهاء من إقامة 25 صومعة وجاري حاليا طرح إنشاء 25 صومعة أخري كما تقوم دولة الامارات بإنشاء 25 صومعة أخري وسعة الصومعة 60 ألف طن، مشيرا الى أن هناك خطة طموحة لجعل مصر محور لوجيستي عالمي في مجال تخزين الاقماح والحبوب لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الحبوب وتوفير كافة إحتياجات معظم الدول العربية من الاقماح والدقيق وأيضا المنتجات المصنعة من الدقيق .

من جهته، قدم الوفد الصيني التهنئة على نزاهة الانتخابات الرئاسية وثقة الشعب المصري في اختيار المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر وأعرب عن تطلع الحكومة الصينية في التعاون مع مصر في مجال إنشاء الصوامع والخدمات اللوجيستية وبناء السفن والموانئ النهرية والجافة والاسواق الحديثة والمتطورة ونقل الخبرات الصينية الحديثة لمصر في مجال الخدمات اللوجيستية ونقل الاقماح وتخزينها وتطوير الاسواق والخدمات النهرية.

أ ش أ