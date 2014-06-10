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“الزراعة” تنشيء مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة بسوق الصالحية الدولي

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“الزراعة” تنشيء مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة بسوق الصالحية الدولي “الزراعة” تنشيء مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة بسوق الصالحية الدولي

وزير زراعة أيمن فريد أبو حديد

صرح الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انه تم البدء فى تجهيز مجمع متكامل للخدمات الزراعية، بسوق الصالحية الدولى، للتيسير على المزارعين المستثمرين الزراعيين، مما سيكون له كبير الأثر فى النهوض بقطاع الزراعة فى .

وأوضح الوزير أنه من خلال المجمع سيتم تقديم التوصيات العلمية والفنية، لكافة العمليات الزراعية للمحاصيل المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بمعاملات ما بعد الحصاد كالتخزين والتعبئة، فضلاً عن تقديم كافة مستلزمات الانتاج من خلال قطاعاتها وهيئاتها المختلفة.

وتابع انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة العربية للاستثمار العقاري، لتخصيص المساحات اللازمة لانشاء المجمع، لتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين والمستثمر الزراعى، وانه تم بالفعل البدء فى تجهيز المجمع، لتسكين ممثلين من مختلف قطاعات الوزارة به للبدء فى العمل.

وأشار الوزير الى ان المجمع سيشمل خدمات الحجر الزراعى المختلفة، وتحليل متبقيات المبيدات، وكذلك الخدمات الفنية والادارية الخاصة بمحاصيل البساتين، والمحاصيل الزراعية المختلفة، فضلاً عن توافر كافة المعلومات والبيانات اللازمة للعاملين والمتعاملين من مزارعين ومستثمرين، والتى سيقوم بتقديمها قطاعي الشئون الاقتصادية والخدمات.

ولفت الى انه سيتم ايضاً بالمجمع توفير مستلزمات الانتاج الزراعى المعتمد والموصى به، من خلال منافذ سيتم انشائها داخل المجمع، بالاضافة الى انشاء وحدة او أكثر لبيع مستلزمات الانتاج الزراعى، بالاضافة الى انشلء فرع لبنك التنمة والائتمان الزراعى، لتقديم الخدمات المصرفية للمتعاملين مع السوق وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها بالبنك.

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