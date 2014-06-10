وصول قيادات الإخوان لأكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم في أحداث الاتحادية

حضر منذ الصباح الباكر قيادات الاخوان المتهمين في القضية المعروفة اعلامياً بـ” أحداث الاتحادية “، والتى دارت فى الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين إلى أكادمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم امام محكمة جنايات القاهرة.

وقد أسفرت الأحداث عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

ويحاكم في هذه القضية قيادات جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في جلسة سرية والمقرر فيها سماع اقوال شهود الاثبات وهم ناصر محمد ابو ضيف وسالم محمد ابو ضيف وابو ضيف محمد ابو ضيف ومحمد سنوسى على واحمد محمد مصطفى ذكي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة